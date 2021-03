Jeep Wagoneer e Grand Wagoneer - Le Suv full-size debuttano negli Stati Uniti

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 11 marzo 2021) Latorna da protagonista nel segmento delle Suv d'alta gamma presentando le nuove, che riportano sul mercato un nome storico dopo 30 anni di assenza. Sorelle maggiori dellaCherokee L presentata poche settimane fa, le due sport utility appartengono alla categoria che gli americani definiscono "", la stessa a cui appartiene, per esempio la, Cadillac Escalade. Le dueseguono una logica progettuale classica, adottando un telaio a longheroni con due varianti di allestimento, offrendo spazio per sette oppure otto persone a bordo. Il passo è di ben 3,12 metri e le vetture hanno dimensioni identiche, nonostante la differente denominazione possa far pensare all'esistenza di ...