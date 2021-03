Inter, Vidal si opera al ginocchio: tutte le ultime sui tempi di recupero (Di giovedì 11 marzo 2021) Intervento chirurgico in artroscopia per Vidal. Ecco il comunicato ufficiale dell’Inter sulla situazione del centrocampista cileno. Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 marzo 2021)vento chirurgico in artroscopia per. Ecco il comunicato ufficiale dell’sulla situazione del centrocampista cileno. Pianeta Milan.

Advertising

Inter : ?? | REPORT Intervento chirurgico in artroscopia per @kingarturo23 ?? - capuanogio : #Vidal domani operato in artroscopia per sofferenza meniscale del ginocchio sinistro #Inter - DiMarzio : #Inter | Arturo Vidal si opererà al ginocchio sinistro. Il comunicato del club - LoZana74 : RT @alessan28580338: Un interista vero non Critica mai un giocatore del Inter che si è fatto male,qualunque nome sia,torna presto Arturo vi… - profazo0oz : RT @BILIbot_: Vidal infortunato, fuori per 2-3 settimane. L'Inter recupera Sensi in extremis. -