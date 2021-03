Il Tar boccia Aifa: "I medici possono scegliere come curare i malati Covid". Remuzzi e Bartoletti: "Giusto" (Di giovedì 11 marzo 2021) I medici di famiglia hanno il diritto/dovere, nella lotta al Covid-19, di prescrivere i farmaci che ritengono più opportuni nella cura domiciliare dei pazienti. È questo il principio ribadito dal Tar del Lazio con un’ordinanza in cui ha accolto le richieste di alcuni medici che contestavano la nota dell’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) dello scorso dicembre. Il documento prescriveva ai medici di gestire i pazienti a domicilio, nei primi giorni di malattia, unicamente con una “vigilante attesa” e somministrando farmaci fans e paracetamolo. La nota escludeva tutti gli altri farmaci generalmente utilizzati dai medici di medicina generale per i pazienti affetti da Covid-19. I giudici amministrativi hanno però ritenuto fondato il ricorso perché i ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Idi famiglia hanno il diritto/dovere, nella lotta al-19, di prescrivere i farmaci che ritengono più opportuni nella cura domiciliare dei pazienti. È questo il principio ribadito dal Tar del Lazio con un’ordinanza in cui ha accolto le richieste di alcuniche contestavano la nota dell’Agenzia Italiana del Farmaco () dello scorso dicembre. Il documento prescriveva aidi gestire i pazienti a domicilio, nei primi giorni di malattia, unicamente con una “vigilante attesa” e somministrando farmaci fans e paracetamolo. La nota escludeva tutti gli altri farmaci generalmente utilizzati daidina generale per i pazienti affetti da-19. I giudici amministrativi hanno però ritenuto fondato il ricorso perché i ...

