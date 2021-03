Iacovacci tentò di salvare Attanasio | la testimonianza dell’italiano illeso

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il carabiniere Vittoriodil’ambasciatore Luca, e i due son stati uccisi dal fuoco nemico, colpiti dai proiettili dei Kalashnikov dei loro sequestratori. Queste rivelazioni arrivano dai documenti redatti a partire dallarimasto, Rocco Leone, vicedirettore del World Food Programme in Congo. Ora è tutto scritto lì, nero su bianco, sulle cinque pagine compilate a partire dalla sua ricostruzione. Prima cosa: il giovane carabiniere italiano ha provato a mettere in salvo l’ambasciatore, e proprio nel tentativa di farlo è stato colpito a morte; 2) Entrambi sono stati raggiunti dai proiettili dei loro sequestratori, e non dai quelli dei ranger, come inizialmente si temeva. Foto Twitter Luigi Di ...