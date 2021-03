I problemi di Arcuri non finiscono mai (Di giovedì 11 marzo 2021) Archiviato come commissario straordinario per l'emergenza Covid, il manager che è anche «dominus» di Invitalia deve gestirne ora i costosissimi contenziosi. Nonostante il contenzioso «monstre» che faldone dopo faldone sta opprimendo Invitalia e le sue partecipate con le sue cifre a nove zeri, quei fascicoli giudiziari vengono trattati con una certa baldanza dall'azienda guidata da Domenico Arcuri, l'uomo che era stato scelto dall'ex premier Giuseppe Conte come commissario straordinario per l'emergenza Covid, con «ampi poteri di deroga» che gli sono costati più di qualche grana per un'inchiesta su una maxi fornitura di mascherine procacciate da improbabili mediatori che erano riusciti a trovare con lui un canale diretto, e defenestrato da Mario Draghi poco dopo il suo insediamento. Conte deve aver riposto in lui la massima fiducia più per le doti nautiche da ... Leggi su panorama (Di giovedì 11 marzo 2021) Archiviato come commissario straordinario per l'emergenza Covid, il manager che è anche «dominus» di Invitalia deve gestirne ora i costosissimi contenziosi. Nonostante il contenzioso «monstre» che faldone dopo faldone sta opprimendo Invitalia e le sue partecipate con le sue cifre a nove zeri, quei fascicoli giudiziari vengono trattati con una certa baldanza dall'azienda guidata da Domenico, l'uomo che era stato scelto dall'ex premier Giuseppe Conte come commissario straordinario per l'emergenza Covid, con «ampi poteri di deroga» che gli sono costati più di qualche grana per un'inchiesta su una maxi fornitura di mascherine procacciate da improbabili mediatori che erano riusciti a trovare con lui un canale diretto, e defenestrato da Mario Draghi poco dopo il suo insediamento. Conte deve aver riposto in lui la massima fiducia più per le doti nautiche da ...

