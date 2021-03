Guendalina Tavassi chi è | cosa fa l’influencer e opinionista Guendalina Tavassi

Advertising

ziogregorin_ : a questo punto potevano invitare anche Guendalina Tavassi #NonSonoUnaSignora - zazoomblog : Guendalina Tavassi lite con una donna: si vocifera tradimento del marito - #Guendalina #Tavassi #donna: #vocifera - zazoomblog : Guendalina Tavassi in cerca della verità: il marito l’ha tradita davvero? (Foto) - #Guendalina #Tavassi #cerca… - ElisaDiGiacomo : Amedeo Venza, segnalazione su Guendalina Tavassi: 'Litigio con l'amante di Umberto' - __ladyf : Guendalina Tavassi sarebbe stata tradita dal marito: lite con la presunta amante -

Ultime Notizie dalla rete : Guendalina Tavassi

Lui è Umberto D'Aponte, 36 anni e marito di. A quanto pare si è sottoposto al trapianto perché spronato da lei. 'Sono partito domenica da Napoli, il volo dura circa due ore - ha ...Il marito di, Umberto D'Aponte , spronato dalla moglie ha fatto il trapianto di capelli . Il 36enne è volato fino in Turchia per sottoporsi all'intervento, come racconta lui stesso nelle sue IG ...Umberto D’Aponte è volato via dall'Italia per sottoporsi all’intervento Il 36enne ora è completamente rasato, in attesa che la chioma ‘ritoccata’ ricresca Il marito di Guendalina Tavassi, Umberto D’Ap ...Per la ex gieffina il periodo non è dei migliori. Ultimamente il suo cellulare è stato hackerato e sono stati diffusi sul web video e foto ...