Gruppo Caltagirone, utile in aumento nel 2020. Dividendo di 0,07 euro (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) – Caltagirone, Gruppo che opera nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario, ha chiuso il 2020 con ricavi consolidati a 1,43 miliardi di euro, in calo del 3% rispetto ai 1,47 miliardi di euro al 31 dicembre 2019, e un margine operativo lordo a 277,2 milioni di euro (272,6 milioni di euro al 31 dicembre 2019). Il risultato netto è salito a 85,4 milioni di euro (82,1 milioni di euro di euro al 31 dicembre 2019) di cui 44,8 milioni di euro di competenza del Gruppo (44,1 milioni di euro al 31 dicembre 2019). Il patrimonio netto complessivo si è attestato a fine 2020 a 2,067 miliardi di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) (Teleborsa) –che opera nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario, ha chiuso ilcon ricavi consolidati a 1,43 miliardi di, in calo del 3% rispetto ai 1,47 miliardi dial 31 dicembre 2019, e un margine operativo lordo a 277,2 milioni di(272,6 milioni dial 31 dicembre 2019). Il risultato netto è salito a 85,4 milioni di(82,1 milioni didial 31 dicembre 2019) di cui 44,8 milioni didi competenza del(44,1 milioni dial 31 dicembre 2019). Il patrimonio netto complessivo si è attestato a finea 2,067 miliardi di ...

