Fabrizio Corona torna in carcere, la brutale reazione su Instagram: Fabrizio Corona coperto di sangue, la furia contro i magistrati (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono immagini che lasciano sconcerto quelle che stanno circolando sul profilo dell’ex re dei paparazzi. Il volto intriso di sangue, macchie per terra e un inveire fuori controllo ripreso dalla fotocamera del cellulare di Fabrizio Corona, raggiunto in questi momenti dalla decisione del tribunale di Sorveglianza di Milano che ha sentenziato sulla revoca del differimento pena in detenzione domiciliare che lo riguarda. Il tribunale di Sorveglianza: revoca di differimento della pena, Corona reagisce su Instagram “Adesso vi faccio vedere come si combatte l’INGIUSTIZIA… pronto a dare la mia vita in questo Paese ingiusto“, sono le parole che scrive Fabrizio Corona su ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono immagini che lasciano sconcerto quelle che stanno circolando sul profilo dell’ex re dei paparazzi. Il volto intriso di, macchie per terra e un inveire fuorillo ripreso dalla fotocamera del cellulare di, raggiunto in questi momenti dalla decisione del tribunale di Sorveglianza di Milano che ha sentenziato sulla revoca del differimento pena in detenzione domiciliare che lo riguarda. Il tribunale di Sorveglianza: revoca di differimento della pena,reagisce su“Adesso vi faccio vedere come si combatte l’INGIUSTIZIA… pronto a dare la mia vita in questo Paese ingiusto“, sono le parole che scrivesu ...

Advertising

MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - fanpage : Sì è ferito ai polsi. Il folle gesto di Fabrizio Corona dopo aver appreso la notizia del suo ritorno in carcere. - hznll28 : RT @realrosydc: Che qualcuno fermi Fabrizio Corona, ormai totalmente fuori controllo da anni, vi prego toglietegli il telefono - hznll28 : RT @blink182ss: Io che vedo le storie di Fabrizio corona - hznll28 : RT @MediasetTgcom24: I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona -