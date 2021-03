“È complicato…”. Matteo Ranieri costretto a parlare dopo le brutte voci su Sophie Codegoni: finalmente si scopre la verità dopo la scelta a UeD (Di giovedì 11 marzo 2021) Sophie Codegoni e Matteo Ranieri stanno facendo sul serio. L’esperienza a Uomini e Donne è servita per iniziare una storia, ma il ‘bello’ o il ‘difficile’ a seconda dei punti di vista, viene ora. Matteo, fisico scolpito e atleta di grappling, disciplina prima nota come ‘submission wrestling’, lo abbiamo conosciuto proprio come corteggiatore di Sophie. E alla fine, la bella tronista diciottenne, oggi sostituita da Samantha Curcio, ha detto sì, “proviamoci”. Certo le difficoltà tra la modella di Varese cresciuta a Rimini e Matteo non sono mancate. I fan stanno chiedendo a gran voce cosa sta realmente succedendo tra loro e a tentare di chiarire la situazione ci ha pensato la sempre molto ben informata Deianira Marzano. Ora, però, a parlare è lui, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021)stanno facendo sul serio. L’esperienza a Uomini e Donne è servita per iniziare una storia, ma il ‘bello’ o il ‘difficile’ a seconda dei punti di vista, viene ora., fisico scolpito e atleta di grappling, disciplina prima nota come ‘submission wrestling’, lo abbiamo conosciuto proprio come corteggiatore di. E alla fine, la bella tronista diciottenne, oggi sostituita da Samantha Curcio, ha detto sì, “proviamoci”. Certo le difficoltà tra la modella di Varese cresciuta a Rimini enon sono mancate. I fan stanno chiedendo a gran voce cosa sta realmente succedendo tra loro e a tentare di chiarire la situazione ci ha pensato la sempre molto ben informata Deianira Marzano. Ora, però, aè lui, ...

Advertising

pi90528068 : RT @SoldiTV: L’offerta di soluzioni di #investimento #sostenibili oggi è molto ampia, così oggi l’aspetto più complicato per il piccolo #ri… - mibov : RT @SoldiTV: L’offerta di soluzioni di #investimento #sostenibili oggi è molto ampia, così oggi l’aspetto più complicato per il piccolo #ri… - SoldiTV : L’offerta di soluzioni di #investimento #sostenibili oggi è molto ampia, così oggi l’aspetto più complicato per il… -