Covid-19, Ricciardi: “Se fossi stato ascoltato oggi potremmo vivere normalmente. Adesso servirebbero 5-6 settimane di lockdown” (Di giovedì 11 marzo 2021) "Se avessimo fatto altre scelte giuste al tempo giusto, oggi saremmo in condizioni normali". Lo ha detto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto al webinar 'Obbligati a crescere. Vaccino, come ricominciare'. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021) "Se avessimo fatto altre scelte giuste al tempo giusto,saremmo in condizioni normali". Lo ha detto Walter, consulente del ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto al webinar 'Obbligati a crescere. Vaccino, come ricominciare'. L'articolo .

Advertising

ladyonorato : Ora c’è un altro individuo che sarebbe ora di mandare a casa: Ricciardi. Le sue pressioni per un nuovo lockdown to… - Adnkronos : #Covid, #Ricciardi: 'Terza ondata ci travolge, non ci hanno ascoltati' - orizzontescuola : Covid-19, Ricciardi: “Se fossi stato ascoltato oggi potremmo vivere normalmente. Adesso servirebbero 5-6 settimane… - ChiodiDonatella : RT @Marinotoma: @Giacinto_Bruno #Lopalco Assessore #PD, #Ricciardi ex #sceltacivica, #Galli ex lotta continua. Questa pseudo virologia di p… - ChiodiDonatella : RT @Marinotoma: @valy_s @piersileri #Lopalco Assessore #PD, #Ricciardi ex #sceltacivica, #Galli ex lotta continua. Questa pseudo virologia… -