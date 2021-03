Covid-19, la Campania verso il picco della curva dei ricoveri in terapia intensiva (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLombardia, Campania, Abruzzo e la provincia autonoma di Trento si stanno avviando verso il raggiungimento del picco della curva dei ricoveri nelle unità di terapia intensiva, che dovrebbero raggiungere la prossima settimana, mentre altre regioni sono ancora in chiara crescita esponenziale e un altro gruppo mostra una crescita di tipo lineare: è un quadro eterogeneo quello che emerge dall’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). “Le curve delle terapie intensive a livello regionale mostrano andamenti di tipo diverso. Lombardia, Campania, Abruzzo e la provincia autonoma di Trento – ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLombardia,, Abruzzo e la provincia autonoma di Trento si stanno avviandoil raggiungimento deldeinelle unità di, che dovrebbero raggiungere la prossima settimana, mentre altre regioni sono ancora in chiara crescita esponenziale e un altro gruppo mostra una crescita di tipo lineare: è un quadro eterogeneo quello che emerge dall’analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo ‘Mauro Picone’ del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). “Le curve delle terapie intensive a livello regionale mostrano andamenti di tipo di. Lombardia,, Abruzzo e la provincia autonoma di Trento – ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Campania chiude i lungomare, piazze e ville comunali. La Puglia anticipa la stretta. Scuola, Emiliano: 'Immedia… - LaStampa : La Campania chiude lungomare, piazze e giardini. Bari stop ai negozi alle 19, il Piemonte sospende i ricoveri no Co… - TgLa7 : ????#Covid Ordinanze ministro @robersperanza: #Campania in zona rossa da lunedì, #FVG e #Veneto passano in arancione - tvoggi : COVID, 2981 NUOVI POSITIVI IN CAMPANIA. IMPENNATA DI RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA In Campania sono 2.981 i nuovi p… - Adnkronos : #COVID, subito regole regioni: misure #Campania e #Puglia -