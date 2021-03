Chiusura parchi e mercati | gente con figli e cani nelle aree verdi | interviene la municipale

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Vanno avanti da questa mattina i controlli in strada della poliziadi Caserta, e delle altre forze dell’ordine, al fine di verificare il rispetto dell’ordinanza emessa ieri dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha chiuso ipubblici e i. Numerose le persone che questa mattina eranoaperte nel capoluogo, in particolare nell’area Saint Gobain, dove soprattutto c’erano genitori con bambini ma anche tanti padroni con i; i caschi bianchi guidati da Luigi De Simone hanno allontanato numerose persone, ricordando il divieto in vigore da questa mattina. Per lechiuse, come Villetta Giaquinto, il Comune ha avvisato i gestori – si tratta soprattutto ...