Chi è entrato nel mio account Instagram ? Controlla la lista di tutti gli IP che hanno avuto accesso ad un profilo Instagram (Di giovedì 11 marzo 2021) Hai il sospetto che il tuo account Instagram sia stato hackerato ? Ti confermeremo se è vero con questa guida che ti permette in modo autonomo di verificare SUBITO E GRATUITAMENTE tutti i tuoi accessi a Instagram. ECCO LE PROVE PER SCOPRIRE SE IL TUO Instagram E' STATO HACKERATO O VIOLATO DA QUALCUNO NON AUTORIZZATO : il primo passaggio è di accedere al vostro account Instagram dal computer Poi aprire questa pagina https://www.Instagram.com/accounts/privacy and security/ Scendere in basso fino alla voce "DOWNLOAD DEI DATI" e premere sul link "RICHIEDI IL DOWNLOAD" Si aprirà una nuova pagina accessibile anche direttamente qui ...

