Cade dal dodicesimo piano, fattorino eroe salva la vita ad una bambina di 2 anni (Di giovedì 11 marzo 2021) È stato subito definito un eroe il fattorino che ha salvato, afferrandola al volo, una bambina di 2 anni che stava Cadendo dal dodicesimo piano. L’uomo, originario del Vietnam, si è allertato con le grida dei vicini di casa, accorgendosi della bambina che stava per Cadere poco distante da lui. L’incidente e l’eroico salvataggio sono stati ripresi da alcune telecamere di sorveglianza e dalle persone che stavano assistendo alla scena. fattorino eroe salva la bambina di 2 anni L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nel distretto di Thanh Xuan, ad Hanoi, in Vietnam. Stando a quanto dichiarato da Nguyen Ngoc ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 11 marzo 2021) È stato subito definito unilche hato, afferrandola al volo, unadi 2che stavando dal. L’uomo, originario del Vietnam, si è allertato con le grida dei vicini di casa, accorgendosi dellache stava perre poco distante da lui. L’incidente e l’eroicotaggio sono stati ripresi da alcune telecamere di sorveglianza e dalle persone che stavano assistendo alla scena.ladi 2L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nel distretto di Thanh Xuan, ad Hanoi, in Vietnam. Stando a quanto dichiarato da Nguyen Ngoc ...

Advertising

CdGherardesca : Meghan cade dal pero: non sapeva che da secoli ci si inchina di fronte alla Regina. #HarryMeghanTV8 - RobertoScolla : RT @DavantiAlCielo: quando sbagli la prima risposta, ma lo stesso fanno pure gli altri e allora tu vinci: ricorda quel momento in cui ti sc… - DavantiAlCielo : quando sbagli la prima risposta, ma lo stesso fanno pure gli altri e allora tu vinci: ricorda quel momento in cui t… - twittingelenaa : RT @ardigiorgio: Arcelormittal mette in cassa integrazione per 12 settimane più di ottomila dipendenti, cioè tutta la forza lavoro di Taran… - MaryandAnnaLAND : Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse:… -