Bce | tassi invariati | acquisti Pepp a ritmo molto più forte

Advertising

Agenzia_Ansa : La Banca Centrale Europea lascia i tassi d'interesse fermi: il tasso principale rimane a zero, il tasso sui deposit… - FGoria : La Bce pronta a fare di più per contrastare inflazione e rialzo dei tassi. Lagarde: monitoriamo ogni aspetto… - b_baolo : RT @EsteriLega: + BCE: LASCIA TASSI INVARIATI, TASSO DEPOSITI A -0,50% ++ (ANSA) - ROMA, 11 MAR - La Banca Centrale Europea lascia, come n… - EsteriLega : + BCE: LASCIA TASSI INVARIATI, TASSO DEPOSITI A -0,50% ++ (ANSA) - ROMA, 11 MAR - La Banca Centrale Europea lascia… - straneuropa : RT @FGoria: La Bce pronta a fare di più per contrastare inflazione e rialzo dei tassi. Lagarde: monitoriamo ogni aspetto -

Ultime Notizie dalla rete : Bce tassi

...1%), dopo due casi di decessi in Sicilia, in una giornata in cui laha annunciato la conferma deie l'accelerazione dell'acquisto dei bond per l'emergenza pandemia col programma apposito, ...Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 93,1 punti base dopo gli annunci dellasul mantenimento deiinvariati e di un'accelerazione nell'acquisto per l'emergenza pandemica col 'Pepp', per risalire poi a 94,2 punti. Aveva aperto la seduta già in calo a 97,9 punti ..."Monitoriamo il tasso di cambio dell'euro non in quanto tendiamo a un tasso di cambio preciso ma per gli effetti che può avere sull'inflazione" dell'Eurozona. E' quanto ha reso noto ...L'orientamento espresso oggi è in linea con le aspettative del mercato. La Bce ha peraltro anche deciso di effettuare gli acquisti del programma per l'emergenza pandemica Pepp a un ritmo ...