Base ricettazione al Pigneto | due persone denunciate

(Di giovedì 11 marzo 2021) Roma – Nell’ambito delle mirate attivita’ di controllo portate avanti dalla Polizia Locale nel quartiere, questa notte gli agenti hanno individuato un magazzino di oggetti rubati, posti sotto sequestro: telefonini di alto valore commerciale, tablet ed un drone professionale. Due le, di nazionalita’ senegalese di 42 e 45 anni, che al momento sono stateall’Autorita’ Giudiziaria per il reato di. Tuttora in corso le indagini per individuare ulteriori responsabili e risalire ai proprietari del materiale elettronico ritrovato. Cosi’ in un comunicato la Polizia di Roma Capitale.