Sport in tv oggi (mercoledì 10 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di mercoledì 10 marzo 2021) oggi mercoledì 10 marzo ci aspetta una giornata ricca di Sport. Da seguire con grande attenzione la terza giornata di Test della MotoGP a Losail, inizia la Tirreno-Adriatico per tutti gli appassionati di ciclismo che potranno gustarsi anche la quarta tappa della Parigi-Nizza, mentre proseguono i tanti tornei di tennis di questa settimana. Ricca serata di calcio internazionale con la Champions League e alcune partite dei campionati esteri. Spazio anche ai playoff scudetto di volley maschile (gara-1 dei quarti di finale), al beach volley con il World Tour in Qatar, a Bielorussia-Italia per le qualificazioni agli Europei di pallamano, senza dimenticarsi dei Mondiali di sci freestyle e snowboard freestyle. Trento si gioca la qualificazione ai quarti di finale dell'Eurocup di basket.

