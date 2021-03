Shakhtar, Castro: «Fonseca qui ha lasciato una grande eredità. Sulla Roma…» (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole Luis Castro, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole. Fonseca – «Fonseca ha lasciato un fantastico gruppo di giocatori. Anche dal punto di vista amministrativo, tutto funziona ed è collaudato, anche grazie a quanto fatto da lui. Qui ha vinto tanto è stato difficile sostituirlo. Ha lasciato una grande eredità». PIANO GARA – «Sarà fondamentale non subire troppo, rimanere con le posizione allineate in mezzo al campo e concedere poco. La qualificazione si giocherà tra l’andata e il ritorno, domani dovremmo essere ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Luis, tecnico delloDonetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole Luis, tecnico delloDonetsk, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. Le sue parole.– «haun fantastico gruppo di giocatori. Anche dal punto di vista amministrativo, tutto funziona ed è collaudato, anche grazie a quanto fatto da lui. Qui ha vinto tanto è stato difficile sostituirlo. Hauna». PIANO GARA – «Sarà fondamentale non subire troppo, rimanere con le posizione allineate in mezzo al campo e concedere poco. La qualificazione si giocherà tra l’andata e il ritorno, domani dovremmo essere ...

