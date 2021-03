Scopriamo cosa c’è dietro una previsione meteo?

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Quanto è difficile prevedere il tempo. Spesso ci chiedeteci siauna, come sia possibile azzeccare un trend a distanza di settimane o viceversa sbagliare unaa pochi giorni. Quanto stiamo per scrivere potrebbe risultare scontato, forse addirittura banale, ma a nostro avviso non lo è per niente. Per stilare una