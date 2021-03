Ronaldo, disastro Champions. Juve crolla in borsa. Agnelli conferma Pirlo. Sarri più vicino al Napoli ? (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ingaggio di Ronaldo è stata un’operazione fallimentare. L’arrivo di Ronaldo, nelle intenzioni di Agnelli e Paratici, doveva far compiere il salto di qualità alla formazione bianconera proiettando alla conquista dell’agognata Champions League. Purtroppo per la Juventus ed i suoi tifosi , Ronaldo non solo non è riuscito a migliorare le performance bianconere ma al contrario è stato protagonista in negativo dell’arretramento continentale. Considerando le stagioni dei nove scudetti consecutivi, prima dell’avvento di Ronaldo, la Juventus aveva partecipato a due finali. Ed era stata eliminata in modo a dir poco rocambolesco in altre due edizioni dal Real Madrid e dal Bayern Monaco. Nel triennio di Ronaldo la ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ingaggio diè stata un’operazione fallimentare. L’arrivo di, nelle intenzioni die Paratici, doveva far compiere il salto di qualità alla formazione bianconera proiettando alla conquista dell’agognataLeague. Purtroppo per lantus ed i suoi tifosi ,non solo non è riuscito a migliorare le performance bianconere ma al contrario è stato protagonista in negativo dell’arretramento continentale. Considerando le stagioni dei nove scudetti consecutivi, prima dell’avvento di, lantus aveva partecipato a due finali. Ed era stata eliminata in modo a dir poco rocambolesco in altre due edizioni dal Real Madrid e dal Bayern Monaco. Nel triennio dila ...

