Roma, Juan Jesus positivo al Covid-19 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il difensore della Roma Juan Jesus sarebbe risultato positivo al Covid-19 Secondo quanto riportato da Sky Sport, Juan Jesus, difensore della Roma, sarebbe risultato positivo al Covid-19. Il brasiliano era già stato isolato, come da protocollo, dopo esser stato a contatto con un’altra persona positiva al Coronavirus. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Il difensore dellasarebbe risultatoal-19 Secondo quanto riportato da Sky Sport,, difensore della, sarebbe risultatoal-19. Il brasiliano era già stato isolato, come da protocollo, dopo esser stato a contatto con un’altra persona positiva al Coronavirus. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juan Ibanez: 'Sergio Ramos il mio punto di riferimento, in 'guerra' mi porterei Juan Jesus' La Roma ha riabbracciato Ibanez ieri. Il brasiliano è tornato ad allenarsi in gruppo dopo la lesione muscolare e sarà convocato per lo Shakhtar. Il difensore giallorosso ha parlato a 'Cronache di ...

