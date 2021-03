Riecco re Roger | torna dopo 14 mesi di stop A Doha affronta Evans

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Se il tennis è mancato in questo anno di Covid, tanto più è mancato il 'maestro'Federer , che a causa di operazioni e problemi fisici ha lasciato orfani gli appassionati per oltre 400 giorni, ...

'King', che farà 40 anni ad agosto, tornerà in campo oggi al torneo Atp 250 di Doha, per affrontare il britannico Daniel Evans, numero 28 Atp. Federer è il primo ad aspettare con impazienza il ...Se il tennis è mancato in questo anno di Covid, tanto più è mancato il ‘maestro’ Roger Federer (nella foto), che a causa di operazioni e problemi fisici ha lasciato orfani gli appassionati per oltre ...DOHA (Qatar) - Dopo oltre 400 giorni dalla sua ultima gara ufficiale (la semifinale con Djokovic dell'Australian Open 2020) Roger Federer ritorna in campo all'Atp 250 di Doha, in Qatar. Un concatenars ...