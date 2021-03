Parigi-Nizza 2021: per Primoz Roglic tappa e maglia a Chiroubles (Di mercoledì 10 marzo 2021) Prima tappa dura della Parigi-Nizza 2021 e primo successo stagionale per Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Il fuoriclasse sloveno ha vinto la Chalon-sur-Saône-Chiroubles staccando tutti sull’erta finale. Al secondo posto, a 12? dal vincitore, si è piazzato il campione uscente Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), mentre sul gradino più basso del podio troviamo Guillaume Martin (Cofidis). Roglic, ovviamente, è anche il nuovo leader della classifica generale. La tappa si è accesa a 22 chilometri dall’arrivo, sul Mont Brouilly, con una fiammata del belga Laurens De Plus (Ineos) che ha messo in fila il gruppo. Quest’accelerazione è stata fatale alla maglia gialla Bissegger, il quale ha perso contatto. In seguito, i corridori ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) Primadura dellae primo successo stagionale per(Jumbo-Visma). Il fuoriclasse sloveno ha vinto la Chalon-sur-Saône-staccando tutti sull’erta finale. Al secondo posto, a 12? dal vincitore, si è piazzato il campione uscente Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe), mentre sul gradino più basso del podio troviamo Guillaume Martin (Cofidis)., ovviamente, è anche il nuovo leader della classifica generale. Lasi è accesa a 22 chilometri dall’arrivo, sul Mont Brouilly, con una fiammata del belga Laurens De Plus (Ineos) che ha messo in fila il gruppo. Quest’accelerazione è stata fatale allagialla Bissegger, il quale ha perso contatto. In seguito, i corridori ...

