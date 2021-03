MiTE, bonus mobilità a oltre 663 mila cittadini (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Sale a 663.710 il totale dei cittadini beneficiari dell’incentivo a favore della mobilità a basso impatto ambientale. Lo rende noto il Ministero della Transizione ecologica precisando che “ad oggi sono state elaborate e liquidate tutte le richieste pervenute per un valore complessivo di oltre 31,5 milioni. I pagamenti sono stati smaltiti con una media di oltre 5 milioni di euro di rimborsi al giorno. Per quanto riguarda la liquidazione in favore degli esercenti, ad oggi sono state liquidate circa 12.200 fatture pari a oltre 60 milioni di euro”. “Si avvia alla conclusione, con gli ultimi bonifici in fase di verifica da parte della Consap – spiega il Ministero – anche la seconda e ultima fase del programma sperimentale per la mobilità sostenibile 2020.Questa finestra di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 10 marzo 2021) (Teleborsa) – Sale a 663.710 il totale deibeneficiari dell’incentivo a favore dellaa basso impatto ambientale. Lo rende noto il Ministero della Transizione ecologica precisando che “ad oggi sono state elaborate e liquidate tutte le richieste pervenute per un valore complessivo di31,5 milioni. I pagamenti sono stati smaltiti con una media di5 milioni di euro di rimborsi al giorno. Per quanto riguarda la liquidazione in favore degli esercenti, ad oggi sono state liquidate circa 12.200 fatture pari a60 milioni di euro”. “Si avvia alla conclusione, con gli ultimi bonifici in fase di verifica da parte della Consap – spiega il Ministero – anche la seconda e ultima fase del programma sperimentale per lasostenibile 2020.Questa finestra di ...

