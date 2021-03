Maria Elena Boschi in Procura | «Uno stalker mi perseguita» | molestata da settimane

Leggi su urbanpost

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’ex ministro per le riforme costituzionali del governo Renzi,, ha presentato inuna denuncia per stalking. La capogruppo di Italia Viva ha parlato di un uomo che l’hata con mail sgradevoli, telefonate alla propria segreteria e attacchi su Instagram. A riportare la notizia ’Il Messaggero‘.denunciaindaDala capogruppo di Italia Vivapresso la Camera dei deputati, come riporta Il Messaggero, si è ritrovatada un uomo per ora rimasto sconosciuto. Dopo il deposito della ...