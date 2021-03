LunaRossa-NewZealand | 1-1 dopo le prime due regate | Tabellino e Highlights

(Di mercoledì 10 marzo 2021) L’equipaggio italiano riesce subito a reagirela regata d’esordio, Cronaca,ed– Finisce in parità la prima giornata di Coppa America. Leduehanno mostrato una Luna Rossa determinata a fare bene, con New Zealand lontana dalle competizioni da più tempo (circa due mesi) che deve ritrovare il passo gara, a dispetto di quanto sia stato detto sui progressi fatti dall’equipaggio neozelandese. Una regata per parte quindi, per ledue che sono state disputate all’inizio di ...

matteorenzi : Levataccia mattutina, ma ne valeva la pena. Per adesso siamo 1-1. Bravissima @lunarossa #NewZealand #Buongiorno

Il rumore è quello di un aereo. Ma qui di motori non ce ne sono: solo la forza delle braccia e la forza del vento. La nuova dimensione della vela che fa volare le barche in questa Coppa America numero ...Il rumore è quello di un aereo. Ma qui di motori non ce ne sono: solo la forza delle braccia e la forza del vento. La nuova dimensione della vela che fa volare le barche in questa Coppa America numero ...New Zealand-Luna Rossa sull’1-1 in Americàs. Perfetto equilibrio fra Emirates New Zealand e Luna Rossa dopo le prime due regate ...Luna Rossa c’è. Conquista un punto prezioso e nella prima giornata della 36° America’s Cup a Auckland finisce con un ottimo pareggio con il Defender Emirates Team ...