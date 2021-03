Lockdown nel fine settimana: super zona rossa forse già sabato e domenica (Di mercoledì 10 marzo 2021) Lockdown nei fine settimana. Italia chiusa con una super zona rossa il sabato e la domenica, mentre nei giorni feriali una zona gialla e arancione rafforzata. Il Dpcm entrato in vigore il 6 marzo è già vecchio. Sono infatti in arrivo nuove strette, modifiche che il governo Draghi potrebbe annunciare già oggi, o comunque entro venerdì 12 marzo. Leggi anche › Nuovo Dpcm, oggi la firma di Mario Draghi: cosa cambia e cosa resta › Dpcm di Pasqua: tutti a casa. Almeno fino al 6 aprile In arrivo il nuovo Dpcm con il possibile Lockdown nei ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 10 marzo 2021)nei. Italia chiusa con unaile la, mentre nei giorni feriali unagialla e arancione rafforzata. Il Dpcm entrato in vigore il 6 marzo è già vecchio. Sono infatti in arrivo nuove strette, modifiche che il governo Draghi potrebbe annunciare già oggi, o comunque entro venerdì 12 marzo. Leggi anche › Nuovo Dpcm, oggi la firma di Mario Draghi: cosa cambia e cosa resta › Dpcm di Pasqua: tutti a casa. Almeno fino al 6 aprile In arrivo il nuovo Dpcm con il possibilenei ...

Advertising

SimoneCosimi : Il #lockdown nel fine settimana che impedisce di andarsene all'aria aperta con l'arrivo del bel tempo, di ristorare… - ladyonorato : Dpcm: il Cts chiede il lockdown nel weekend e altre misure più restrittive. Restiamo in trepidante attesa degli STU… - Corriere : ?? Lockdown nel weekend, spostamenti limitati e negozi chiusi: il Dpcm Draghi verrà modificato. La riunione con il C… - News24Italy : #Nel nuovo mural di Alessio B un anno di quarantene, lockdown e restrizioni - FrancescoenneS : RT @GerosaLorenzo: Il nuovo modello di #lockdown per il #CTS è andare al lavoro, per chi ce l’ha ancora, in settimana e restare tappati in… -