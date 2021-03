Lockdown nei weekend | oggi modifiche al Dpcm Spostamenti | bar | ristoranti | i divieti già da sabato

(Di mercoledì 10 marzo 2021) A pochi giorni dall'entrata in vigore del primodel governo Draghi, l'esecutivo è al lavoro per modificarlo. Giàinfatti, si riunirà la cabina di regia che...

Ultime Notizie dalla rete : Lockdown nei

- - > Leggi Anche Covid, Sileri: 'Inutile undi 4 settimane' - - > Leggi Anche Covid, vertice del Cts sulle nuove misure: chiusurefine settimana e zone rosse più rigide 'Il contagio sta ...... le ipotesi Zona rossa weekend e no: misure e regole in arrivo Per fermare la diffusione coronavirus sospinta dalle varianti, "può darsi che la stretta" delle misure contro il contagio "...A pochi giorni dall'entrata in vigore del primo Dpcm del governo Draghi, l'esecutivo è al lavoro per modificarlo. Già oggi infatti, si riunirà la cabina di regia ...Ad esempio- spiega il pediatra- l’ansia vissuta dai genitori a causa della pandemia e del lockdown si è trasformata, a cascata, in problematiche comportamentali, psicologiche, neuropsichiatriche molto ...