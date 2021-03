LIVE MotoGP, Test Qatar day-3 in DIRETTA: Suzuki detta il passo con Rins e Mir, gli altri team ufficiali temporeggiano (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI DI F1 DALLE 14.00 13.09 Dopo 69 minuti fa il suo debutto di giornata anche l’Aprilia, con Aleix Espargarò. A questo punto manca all’appello solo la Honda. 13.08 La coppia Suzuki torna ai box per fornire le prime indicazioni sul comportamento della moto in queste condizioni. Viñales nel frattempo continua ad effettuare dei giri molto lenti senza passare dal traguardo, quindi non ha ancora fatto segnare crono validi. 13.06 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 P Rins, Alex 1:55.791 9 / 10 Pit In 2 MIR, Joan 1:55.844 0.053 0.053 3 / 3 1:55.844 3 P PEDROSA, Dani 1:57.465 1.674 1.621 6 / 6 Pit In 4 P PIRRO, Michele 1:57.486 1.695 0.021 9 / 17 Pit In 5 TSUDA, Takuya 1:58.784 2.993 1.298 13 / 16 2:03.831 6 P ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRESENTAZIONE DELLA FERRARI DI F1 DALLE 14.00 13.09 Dopo 69 minuti fa il suo debutto di giornata anche l’Aprilia, con Aleix Espargarò. A questo punto manca all’appello solo la Honda. 13.08 La coppiatorna ai box per fornire le prime indicazioni sul comportamento della moto in queste condizioni. Viñales nel frattempo continua ad effettuare dei giri molto lenti senza passare dal traguardo, quindi non ha ancora fatto segnare crono validi. 13.06 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 P, Alex 1:55.791 9 / 10 Pit In 2 MIR, Joan 1:55.844 0.053 0.053 3 / 3 1:55.844 3 P PEDROSA, Dani 1:57.465 1.674 1.621 6 / 6 Pit In 4 P PIRRO, Michele 1:57.486 1.695 0.021 9 / 17 Pit In 5 TSUDA, Takuya 1:58.784 2.993 1.298 13 / 16 2:03.831 6 P ...

