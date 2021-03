Leonardo, tutto quello da sapere sulla nuova fiction di Rai 1 (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un passo dentro la mente di un genio, alla scoperta dell’uomo dietro la leggenda, e il dramma dietro l’arte. Sono solo alcune delle frasi riportate nel filmato in cui viene presentato Leonardo, la nuova fiction di Rai 1 prodotta da Rai fiction e Lux Vide. Il biopic su Leonardo Da Vinci nasce da un’idea di Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, alla regia troviamo invece Dan Percival e Alexis Sweet. Sono tutti nomi importanti, per un cast altrettanto d’eccezione. Ad esempio, lo sceneggiatore statunitense Spotnitz ha già posto la sua firma sulla serie evento I Medici, trasmessa per la prima volta sempre su Rai Uno nel 2016. Per quanto riguarda il cast, al momento può essere sufficiente citare il nome di Aidan Turner, conosciuto soprattutto per il personaggio di Ross Poldark ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 10 marzo 2021) Un passo dentro la mente di un genio, alla scoperta dell’uomo dietro la leggenda, e il dramma dietro l’arte. Sono solo alcune delle frasi riportate nel filmato in cui viene presentato, ladi Rai 1 prodotta da Raie Lux Vide. Il biopic suDa Vinci nasce da un’idea di Frank Spotnitz e Nicholas Meyer, alla regia troviamo invece Dan Percival e Alexis Sweet. Sono tutti nomi importanti, per un cast altrettanto d’eccezione. Ad esempio, lo sceneggiatore statunitense Spotnitz ha già posto la sua firmaserie evento I Medici, trasmessa per la prima volta sempre su Rai Uno nel 2016. Per quanto riguarda il cast, al momento può essere sufficiente citare il nome di Aidan Turner, conosciuto sopratper il personaggio di Ross Poldark ...

