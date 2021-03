Le Superchicche diventano una serie TV | svelate le tre protagoniste

Advertising

Lenon sono più bambine La serie tv, scritta da Diablo Cody e diretta da Maggie Kiley, vedrà Lolly , Molly e Dolly , per l'appunto "Le", attraversare il passaggio da bambine ...nel ruolo di Daisy 'Skye' Johnson/Quake, che ne Leinterpreterà Lolly , Dove Cameron nei panni di Dolly e Yana Perrault in quelli di Molly . Nella nuova versione live - action, le tre ...Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault vestiranno i panni, rispettivamente, di Lolly, Dolly e Molly, le tre ragazzine (ora adulte) protagoniste della ...Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault sono state scelte per interpretare le Superchicche nella versione live action di The CW.