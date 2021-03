Forza Horizon 4 ora disponibile su Steam (Di mercoledì 10 marzo 2021) Poche notizie, forse, ma prenderò qualsiasi scusa per evangelizzare questo gioco di corse estremamente stupido, bello e gioioso. E non ho mai giocato a Forza prima d’ora e non mi piacciono nemmeno le macchine. Molto probabilmente, Forza Horizon 4 è il successore di Burnout Paradise: un gioco di corse open world che è più concentrato nel divertimento di correre in auto in giro che sulla fisica o simulazione. Forza Horizon 4: il video di lancio su piattaforma Steam Andrai a sbattere contro i muri della fattoria e non rallenterai. Gareggerai contro hovercraft, aerei da combattimento e treni. Le nuove auto vengono sbloccate tramite gare o attraverso ritrovamenti di fienili e accumulerai rapidamente una vasta collezione di auto, proprio come facevi con le macchinine quando avevi ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 10 marzo 2021) Poche notizie, forse, ma prenderò qualsiasi scusa per evangelizzare questo gioco di corse estremamente stupido, bello e gioioso. E non ho mai giocato aprima d’ora e non mi piacciono nemmeno le macchine. Molto probabilmente,4 è il successore di Burnout Paradise: un gioco di corse open world che è più concentrato nel divertimento di correre in auto in giro che sulla fisica o simulazione.4: il video di lancio su piattaformaAndrai a sbattere contro i muri della fattoria e non rallenterai. Gareggerai contro hovercraft, aerei da combattimento e treni. Le nuove auto vengono sbloccate tramite gare o attraverso ritrovamenti di fienili e accumulerai rapidamente una vasta collezione di auto, proprio come facevi con le macchinine quando avevi ...

Advertising

HelpMeTechNow : Poche notizie, forse, ma prenderò qualsiasi scusa per evangelizzare questo gioco di corse estremamente stupido, bel… - infoitscienza : Forza Horizon 4 PC è ora disponibile su Steam con cross-play, requisiti hardware - FrancoLeonelSk8 : como no me avisaste Steammmm , me perdì la oferta del Forza Horizon 4 ???????? - Lollowitz : RT @WindowsBlogIta: Forza Horizon 4 è ora disponibile anche su Steam - WindowsBlogIta : Forza Horizon 4 è ora disponibile anche su Steam -