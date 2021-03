Elodie risponde alle critiche | “Non sono una trans | ma non credo sia un’offesa!”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Non solo complimenti per. La regina di Sanremo è stata presa di mira per il suo aspetto fisico relativamente a un video del passato. Lei ha rispostorelative al suo esordio ad X-Factor rivendicando le proprie scelte di allora e criticando l’invidia gratuita. La curiosità della gente In seguito alla partecipazione a Sanremo 2021, segnata da una performance esplosiva, 4 outfit strepitosi e un toccante monologo sulle proprie origini e l’importanza di accettarsi (GUARDA), siriaccesi i riflettori sulla sua carriera. In rete in molti hanno cliccato sulle sue foto con i capelli rosa ad Amici o sul suo esordio ad X-Factor: la voglia di sperimentare col look tipica dell’adolescenza, nessuno stylist a curare i suoi outfit e nessun grosso nome della moda dentro al guardaroba. Il video dei ...

Advertising

Paola30502511 : Falsi progressisti?? - zazoomblog : Elodie video provino X Factor piovono critiche. Elodie risponde su Instagram: “Stroi frustrati” - #Elodie #video… - PasqualeMarro : #Elodie risponde alle accuse: Non sono #unatrans, ma anche se fosse? - zazoomblog : Elodie video provino X Factor piovono critiche. Elodie risponde su Instagram: “Stroi frustrati” - #Elodie #video… - veryinutil : Elodie risponde ai commenti offensivi sotto ad un suo video di quando aveva 18 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Elodie risponde

alle critiche che le hanno mosso in rete rispetto ad un vecchio video che gira in rete. Ne ha per tutti. Ecco le sue parolecavalca l'onda di Sanremo che l'ha vista tra le ...su Instagramagli insulti La cantante, protagonista della seconda serata del Festival appena concluso, dove ha parlato della sua delicata storia personale e degli inizi nel ...Elodie non le manda a dire e senza fare troppi giri di parole, in queste ore ha risposto alle accuse degli hater che l'hanno riempita di ...“ Sembra una piccola trans, come se ‘trans’ fosse un’offesa. Mi hanno criticato i vestiti: non avevo una lira, indossavo un jeans e una maglietta. Avevo solo 18 anni. Ci sono degli st****i frustrati c ...