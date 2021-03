Edilizia scolastica | in 7 anni conclusa meno della metà dei progetti finanziati

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Le scuole italiane sono ancora troppo poco sicure, anche laddove in teoria le cose potrebbero essere messe a posto. Perché, spesso, non è una questione di soldi. Sono i lavori di manutenzione che ...

Dal report Ecosistema Scuola 2021 emerge una situazione di sicuro non rosea: basti pensare che in sette anni solo meno della metà dei progetti finanziati per l'sono stato concluso.di Tommaso Tetro Pubblicata la nuova edizione del report Ecosistema Scuola (Rinnovabili.it) - In sette anni meno della metà dei progetti finanziati per l'è stato concluso. Dal 2014 al 2020, su 6.547 progetti previsti, 4.601 sono stati finanziati e solo 2.121 portati a termine. Questo quanto emerge dal nuovo rapporto ' Ecosistema ...NewTuscia – VITERBO – Gustiamo insieme la vita. Stop anoressia e bulimia. Deve vincere la vita. Questo il messaggio chiaro, ...“Per una migliore qualità degli edifici scolastici, occorre innanzitutto mappare i bisogni attraverso lo strumento dell’anagrafe dell’edilizia scolastica – commenta Maria Domenica Boiano direttrice di ...