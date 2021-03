Covid: oggi 22.409 casi e 332 decessi. Aumentano ricoveri e tasso positività: al 6,2% (Di mercoledì 10 marzo 2021) In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 22.409 i nuovi casi di coronavirus e 332 decessi che porta il complessivo a 108.811 morti. Ieri i casi erano stati 19.749 e 376 le vittime. Alto il numero ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 marzo 2021) In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 22.409 i nuovidi coronavirus e 332che porta il complessivo a 108.811 morti. Ieri ierano stati 19.749 e 376 le vittime. Alto il numero ...

Advertising

RobertoBurioni : Oggi mi aspetta un bel pomeriggio: lo passerò a vaccinare contro COVID-19 al @SanRaffaeleMI : voglio avere il piace… - chetempochefa : “Tutti non vedono l’ora di uscire da questa situazione con il covid, ma io dico: usate il cervello! Pensate agli al… - robertapinotti : Il Presidente #Mattarella aveva dichiarato che si sarebbe vaccinato contro il #Covid dopo le categorie più a rischi… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Covid Lombardia, oggi 4.442 contagi e 70 morti: bollettino - ramses09975976 : RT @Controleuro1: Covid in Italia ad oggi: 3,1 i casi 2,52 i guariti. Il 5% della popolazione è entrato in contatto col virus. Il 75% di… -