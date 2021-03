Covid, in molte città del Brasile terapie intensive occupate oltre l'80% (Di mercoledì 10 marzo 2021) I sistemi sanitari nella maggior parte delle città più grandi del Brasile sono vicini al collasso a causa dei casi di Covid - 19. Secondo l'istituto di Rio de Janeiro Fiocruz, oltre l'80% dei letti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 10 marzo 2021) I sistemi sanitari nella maggior parte dellepiù grandi delsono vicini al collasso a causa dei casi di- 19. Secondo l'istituto di Rio de Janeiro Fiocruz,l'80% dei letti ...

