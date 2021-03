Così puoi firmare un documento PDF senza passare dallo scanner

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Se c’è una cosa molto fastidiosa da portare a termine, soprattutto in questo periodo di smart-working quando non èsemplice accedere alla stampante del proprio ufficio, è quella didei documenti da inoltrare via mail: dai moduli ai file che necessitano di una firma autografa per poter essere considerati autentici. Fare la firma digitale, soprattutto per chi ha un Mac, può essere possibile grazie a una funzione, ora disponibile, che non tutti conoscono. Si tratta di un passaggio veloce e non particolarmente elaborato, che permette di realizzare una firma in pochi step. LEGGI ANCHE > L’incendio OHV ci ricorda la vitale importanza del backup periodico Fare la firma digitale, i passaggi sul Mac Vale la pena fare una distinzione: fare un firma digitalmente non ha la stessa valenza della firma digitale (che invece è un processo codificato ...