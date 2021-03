Casi di Covid in crescita (22409). Aumenta il tasso di positività (6,2%) (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ancora in crescita la curva epidemica in Italia. Sono 22.409 i nuovi Casi nelle 24 ore (ieri 19.749), con 361.040 tamponi, 15mila più di ieri, ma il tasso di positività è comunque in salita al 6,2% (ieri 5,7%).I decessi sono 332 (ieri 376), per un totale di 100.811 vittime dall’inizio dell’epidemia. In netto aumento anche i ricoveri: le terapie intensive sono 71 in più (ieri +56), e salgono a 2.827, con 253 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari crescono di 489 unità (ieri +562), 22.882 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 marzo 2021) Ancora inla curva epidemica in Italia. Sono 22.409 i nuovinelle 24 ore (ieri 19.749), con 361.040 tamponi, 15mila più di ieri, ma ildiè comunque in salita al 6,2% (ieri 5,7%).I decessi sono 332 (ieri 376), per un totale di 100.811 vittime dall’inizio dell’epidemia. In netto aumento anche i ricoveri: le terapie intensive sono 71 in più (ieri +56), e salgono a 2.827, con 253 ingressi del giorno, mentre i ricoveri ordinari crescono di 489 unità (ieri +562), 22.882 in totale. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

