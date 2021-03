America’s Cup | perché New Zealand non è stata penalizzata? La protesta di Luna Rossa | cos’è successo in gara-1

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 marzo 2021) LaCup si è aperta con la vittoria di Team Newin-1, ma poiha prontamente reagito e ha pareggiato i conti imponendosi nella seconda regata di giornata: 1-1, questo è il punteggio sul tabellone del match race che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano è riuscito a tenere testa ai favoriti Kiwi e tiene apertissimo il discorso per la conquista della Vecchia Brocca: servono sette vittorie per mettere le mani sulla Coppa America e i due sodalizi non sembrano poi essere così lontani tra loro. La partenza è stato il momento chiave della prima regata.decide di partire sottovento e cerca di orzare per avvicinarsi agli avversari. In quel frangente Team Newha uno spunto ...