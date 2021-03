Albano e Loredana Lecciso | a cena con Romina Power?

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.cona pranzo insieme? Potrebbe essere il miracolo del nuovo anno. Sul settimanale Nuovo, in edicola giovedì, Riccardo Signoretti lancia una vera e propria bomba nei confronti del ‘triangolo’ più chiacchierato della musica italiana. Pare proprio cheCarrisi hanno deciso di aprire le porte della loro

Ultime Notizie dalla rete : Albano Loredana

Yari Carrisi commenta l'esibizione di Fedez e Francesca Michielin Trae il figlio Yari, da ... Yari si è sempre detto contrario al matrimonio tra il padre eLecciso con la quale sembra ...Ad essere escluso dalla kermesse canora, è statoCarrisi , che in una recente intervista ha ... Pago (volto di Temptation Island, Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show),Errore ("...Jasmine Carrisi ha voluto condividere con tutti i suoi fan un piccolo inconveniente che le è capitato, dando anche le sue spiegazioni. Jasmine Carrisi, cantante e volto della televisione italiana, ha ...Romina Power è preoccupata per la vita sentimentale di suo figlio Yari e vorrebbe farlo partecipare come tronista a Uomini e Donne di ...