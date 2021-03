VIDEO Parigi-Nizza 2021, Stefan Bissegger vince la cronometro di Gien (Di martedì 9 marzo 2021) Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) si impone nella terza tappa della Parigi-Nizza 2021, una cronometro di 14,4 chilometri che si è svolta lungo le strade di Gien. Lo svizzero ha preceduto, per appena 83 centesimi, il campione francese di specialità Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Al terzo posto, a 6? Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che ha guadagnato su tutti gli altri uomini di classifica. Il migliore degli azzurri è stato Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), che è arrivato a 22? da Bissegger che, giova ricordarlo, è anche la nuova maglia gialla. VIDEO: LA VITTORIA DI Stefan Bissegger #ParisNice 3^ Tappa Tappa e maglia per Stefan #Bissegger ! Lo svizzero ... Leggi su oasport (Di martedì 9 marzo 2021)(EF Education-Nippo) si impone nella terza tappa della, unadi 14,4 chilometri che si è svolta lungo le strade di. Lo svizzero ha preceduto, per appena 83 centesimi, il campione francese di specialità Remi Cavagna (Deceuninck-Quick Step). Al terzo posto, a 6? Primoz Roglic (Jumbo-Visma), che ha guadagnato su tutti gli altri uomini di classifica. Il migliore degli azzurri è stato Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick Step), che è arrivato a 22? dache, giova ricordarlo, è anche la nuova maglia gialla.: LA VITTORIA DI#ParisNice 3^ Tappa Tappa e maglia per! Lo svizzero ...

Advertising

Khris_St : RT @AlessandroCere7: Coprifuoco a #Parigi Ridicolo. #Francia Video ?? ?@TaoualitAmar? - airplaneoversea : Sai qualcosa su quello che è successo a Firenze a delle femministe che protestavo contro la prostituzione aggredi…… - RaiSport : ??? #ParigiNizza, tappa e maglia a #Bissegger Lo svizzero vince la #crono, #Cattaneo 15° News e video ??… - fabiscknuovo : RT @Angela46176831: Appena fanno pace e tornano insieme, Serky Bolly nomina PARIGI o si permette di cacciare di nuovo quell'anello, do tant… - LaStampaTV : VIDEO | Il questore di Torino De Mattei: 'Non è una ragazzata rischiamo di finire come le banlieue di Parigi'… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Parigi Probabili formazioni Psg Barcellona/ Diretta tv: Gueye e Verratti prime scelte ... potremmo dire con soddisfazione di tutti dal momento che a Parigi avrebbe dovuto andare Eriksen, ... STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE PSG BARCELLONA Ricordiamo nel frattempo che Psg Barcellona ...

Cappotti Autunno Inverno 2021 2022: i modelli di sfilata Chanel ...nel caso della sfilata Chanel moda Autunno Inverno 2021 2022 si lega a un nome storico di Parigi: '... Ed è infatti la sensualità a guidare l'intera esperienza digitale in sé perché, oltre al video di ...

VIDEO Parigi-Nizza 2021, Sam Bennett vince la prima tappa in volata OA Sport Clima, Kerry a Bruxelles: agire ora, è l'ultima opportunità Bruxelles, 9 mar. (askanews) - E' necessaria una azione coordinata per agire ora contro i cambiamenti climatici. Quella a Glasgow a novembre, sarà l'ultima e la migliore opportunitàper attuare gli imp ...

VIDEO Parigi-Nizza 2021, Stefan Bissegger vince la cronometro di Gien Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) si impone nella terza tappa della Parigi-Nizza 2021, una cronometro di 14,4 chilometri che si è svolta lungo le strade di Gien. Lo svizzero ha preceduto, per appe ...

... potremmo dire con soddisfazione di tutti dal momento che aavrebbe dovuto andare Eriksen, ... STREAMINGE DIRETTA TV: COME SEGUIRE PSG BARCELLONA Ricordiamo nel frattempo che Psg Barcellona ......nel caso della sfilata Chanel moda Autunno Inverno 2021 2022 si lega a un nome storico di: '... Ed è infatti la sensualità a guidare l'intera esperienza digitale in sé perché, oltre aldi ...Bruxelles, 9 mar. (askanews) - E' necessaria una azione coordinata per agire ora contro i cambiamenti climatici. Quella a Glasgow a novembre, sarà l'ultima e la migliore opportunitàper attuare gli imp ...Stefan Bissegger (EF Education-Nippo) si impone nella terza tappa della Parigi-Nizza 2021, una cronometro di 14,4 chilometri che si è svolta lungo le strade di Gien. Lo svizzero ha preceduto, per appe ...