Viabilità Roma Regione Lazio del 09-03-2021 ore 18:45 (Di martedì 9 marzo 2021) Viabilità 9 MARZO 2021 ORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO , PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA TIBURTINA E CASILINA SU VIA SALARIA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, PERMANGONO CODE IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO CODE PER LAVORI SU VIA PONTINA TRA APRILIA E GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA SITUAZIONE ANALOGA SU VIA ARDEATINA SEMPRE PER LAVORI TRA FALCOGNANA E VIA DI FIORANELLO NELLE DUE DIREZIONI CON RIPERCUSSIONI SU VIA DI CASTEL DI LEVA CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA APPIA ALTEZZA SANATA MARIA DELLE MOLE SU VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E RACCORDO CHIUSO CORSO TRIESTE ALTEZZA PIAZZA ANNIBALIANO PER ALBERO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 9 marzo 2021)9 MARZOORE 18:35 VALERIA VERNINI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLACIRCONE IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO SUL RACCORDO , PERMANGONO CODE IN INTERNA TRA TIBURTINA E CASILINA SU VIA SALARIA RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA, PERMANGONO CODE IN DIREZIONE DI MONTEROTONDO CODE PER LAVORI SU VIA PONTINA TRA APRILIA E GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA SITUAZIONE ANALOGA SU VIA ARDEATINA SEMPRE PER LAVORI TRA FALCOGNANA E VIA DI FIORANELLO NELLE DUE DIREZIONI CON RIPERCUSSIONI SU VIA DI CASTEL DI LEVA CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI SU VIA APPIA ALTEZZA SANATA MARIA DELLE MOLE SU VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E RACCORDO CHIUSO CORSO TRIESTE ALTEZZA PIAZZA ANNIBALIANO PER ALBERO ...

9 MARZO 2021 ORE 17:05 VALERIA VERNINI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL' APPUNTAMENTO CON ... UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO, RALLENTAMENTI IN ESTERNA TRAFIUCIMICO ......DUE DIREZIONI LA SP128 TAVERNA 50 TRA IL KM 0+000 E 2+500 CHIUSA AL TRANSITO SEMPRE PER ALLAGAMENTI VIA DI TRIGORIA NEL TRATTO TRA PIAZZALE DINO VIOLA E VIA ARENA SUL RACCORDO TROVIAMO CODE TRA...