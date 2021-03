"Vado da Roberto, ti aggiorno". Ora viene tirato in ballo Speranza (Di martedì 9 marzo 2021) Luca Sablone L'imprenditore Farina, ora ai domiciliari, sarebbe stato ricevuto al Ministero: "Ho un appuntamento alle 4 e mezzo". E spunta un incontro con D'Alema in Puglia Resta al centro del dibattito pubblico l'inchiesta relativa alla fornitura di 5 milioni di mascherine e 430mila camici destinati alla protezione civile del Lazio, per cui è stata eseguita l'ordinanza di applicazione di arresti ai domiciliari nei confronti di tre persone. A essere colpiti dalla misura sono stati il romano Vittorio Farina (imprenditore già attivo nel settore dell'editoria), il croato Andelko Aleksic e Domenico Romeo. I tre sono indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata. Alla protezione civile del Lazio sarebbe stato fornito del materiale con certificazioni false, per un affare da ben 22 milioni di euro. Adesso nelle intercettazioni è stato ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 9 marzo 2021) Luca Sablone L'imprenditore Farina, ora ai domiciliari, sarebbe stato ricevuto al Ministero: "Ho un appuntamento alle 4 e mezzo". E spunta un incontro con D'Alema in Puglia Resta al centro del dibattito pubblico l'inchiesta relativa alla fornitura di 5 milioni di mascherine e 430mila camici destinati alla protezione civile del Lazio, per cui è stata eseguita l'ordinanza di applicazione di arresti ai domiciliari nei confronti di tre persone. A essere colpiti dalla misura sono stati il romano Vittorio Farina (imprenditore già attivo nel settore dell'editoria), il croato Andelko Aleksic e Domenico Romeo. I tre sono indagati, a vario titolo, per frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata. Alla protezione civile del Lazio sarebbe stato fornito del materiale con certificazioni false, per un affare da ben 22 milioni di euro. Adesso nelle intercettazioni è stato ...

Advertising

HSLDerthona : ??#DERVAD Roberto Canepa non molla la presa: 'Importante battere il Vado, ma per salvarsi serviranno 50 punti' - … - SvSport1 : Calcio, Derthona. Roberto Canepa non molla la presa: 'Importante battere il Vado, ma per salvarsi serviranno 50 pun… - lapsus_linguae : dopo i Måneskin mezzo nud? pensavo che lo fosse pure Roberto Bolle vado a purificarmi - girotti_roberto : @Anna50732053 Io sono di bologna e posso dirvi non e' un gran cambio tra lui e merola il nostro sindaco se ci vado io posso fare meglio - pashqual : @accountconlaR @mariahsbubble vabeh roberto sicuramente se li aspettava ma neanche io vado a leggerli, sono talmente invasate che fanno pena -