Vaccini, a un anno dal contagio l'Italia è un paese nel caos (Di martedì 9 marzo 2021) La gestione del piano vaccinazioni anti-Covid non è un problema sanitario, ma coinvolge in modo drammatico la sicurezza nazionale. Perfino in una gravissima emergenza simil-bellica come quella che stiamo vivendo, il piano vaccinale italiano – nonostante i proclami politici dei mesi scorsi – spesso dà la precedenza della somministrazione a categorie di privilegiati e non a coloro che ne avrebbero davvero bisogno. I punti critici sono tre. 1. Il primo è chi sceglie le categorie da vaccinare: sono le regioni. Se per medici e infermieri la priorità è sacrosanta, è bene che si sappia che varie regioni hanno accordato la medesima priorità a: personale amministrativo delle strutture sanitarie; magistrati, compresi quelli dei Tar e della Corte dei Conti; 250.000 avvocati; politici locali come sindaci, assessori e consiglieri comunali, che avendo anche il titolo di avvocato lo ...

