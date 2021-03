Ue: Amendola, 'uniti in cabina di regia a difesa interessi Italia' (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Questa mattina è tornata a riunirsi la cabina di regia con i capidelegazione Italiani di tutti i partiti al Parlamento europeo sui maggiori dossier: vaccini, Pnrr, Conferenza sul futuro dell'Europa e i temi in agenda al Pe". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei Enzo Amendola, a margine dell'incontro con i rappresentanti Italiani dei gruppi al Parlamento europeo, insieme all'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente dell'Italia presso l'Ue. "La cabina di regia ci vede uniti nella difesa degli interessi dell'Italia in Ue, al di là del perimetro della maggioranza di Governo. In questa prospettiva, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 marzo 2021) Roma, 9 mar. (Adnkronos) - "Questa mattina è tornata a riunirsi ladicon i capidelegazioneni di tutti i partiti al Parlamento europeo sui maggiori dossier: vaccini, Pnrr, Conferenza sul futuro dell'Europa e i temi in agenda al Pe". Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli Affari europei Enzo, a margine dell'incontro con i rappresentantini dei gruppi al Parlamento europeo, insieme all'ambasciatore Maurizio Massari, rappresentante permanente dell'presso l'Ue. "Ladici vedenelladeglidell'in Ue, al di là del perimetro della maggioranza di Governo. In questa prospettiva, ...

