Tumore alla prostata: lo yoga apporta benefici (Di martedì 9 marzo 2021) Tumore alla prostata: uno studio mette in luce i benefici dello yoga. Osservati un livello inferiore di fatica e un miglioramento della funzione sessuale e urinaria Lo yoga per i pazienti con Tumore alla prostata localizzato e sottoposti a radioterapia? Gli effetti di questa forma di attività fisica sono stati valutati da un team di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 9 marzo 2021): uno studio mette in luce idello. Osservati un livello inferiore di fatica e un miglioramento della funzione sessuale e urinaria Loper i pazienti conlocalizzato e sottoposti a radioterapia? Gli effetti di questa forma di attività fisica sono stati valutati da un team di… L'articolo Corriere Nazionale.

paolaturci : Ho aderito alla campagna per la salute delle donne con il progetto “la bellezza della ricerca” per la prevenzione d… - SusyRea3 : RT @paolaturci: Ho aderito alla campagna per la salute delle donne con il progetto “la bellezza della ricerca” per la prevenzione del tumor… - Lu9593 : Ho tante Donne che stimo! Una mi ha creato mi ha cresciuto per 25 anni ed ora mi guarda da lassù. Le altre sono le… - SilviaO_uslt : RT @UniSalute_: Oggi, in occasione della #festadelladonna, ricordiamo l’importanza della prevenzione femminile, perché, come nel caso del t… - NibBiotec : RT @NibBiotec: L'intelligenza artificiale può migliorare la qualità e l'oggettività della diagnosi del tumore alla prostata. #ArtificialInt… -