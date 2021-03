“Troppo spinto!” UeD | occhi ancora su Gemma Galgani Col corteggiatore sul divano… finisce malissimo

(Di martedì 9 marzo 2021) Riparte col botto Uomini e Donne. La puntata di oggi pomeriggio corrisponde alla seconda parte della registrazione dello scorso 24 febbraio. Ne succederanno delle belle! Perché dopo la sfilata dei cavalieri, al centro dello studio, secondo le anticipazioni, dovrebbe sedersi. Il percorso della dama torinese non sta proseguendo nel migliore dei modi e oggi palesa i suoi dubbi sulla sua nuova conoscenza con Cataldo. Quest’ultimo è arrivato nel programma di Maria De Filippi proprio per conoscere, con cui c’è stata una seconda uscita.ha invitato il nuovo arrivato a mangiare a casa sua. Indovinate un po’? I due hanno trascorso il tempo insieme sul divano, dove lui avrebbe mostrato degli atteggiamenti un po’spinti. La stessa...

