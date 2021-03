Tirreno-Adriatico 2021 | Filippo Ganna punta sulla cronometro di San Benedetto del Tronto E non solo…

(Di martedì 9 marzo 2021) Scatta domani, da Lido di Camaiore, la 56ma edizione della. L’Italia, che difficilmente potrà essere protagonista in chiave classifica generale,sui successi parziali: una delle certezze assolute del ciclismo tricolore è sicuramente, campione del mondo in carica a. Esordio di stagione da sogno per il piemontese della INEOS Grenadiers, già vincitore di tre corse in questa prima parte di: per lui due tappe all’Etoile de Bessèges e la prova contro il tempo all’UAE Tour. Uno stato di forma dunque, nonostante siano i primi mesi dell’anno, già vicino al top. Aappare al momento davvero imbattibile: per lui otto successi nelle ultime otto gare contro le lancette. L’ormai ...

Lido di Camaiore, 9 marzo 2021 " Spettacolare edizione quella 2021 dellacon tanti big in corsa sia per le vittorie di tappa che per la classifica generale. Da Van der Poel ad Alaphilippe , da Bernal a Nibali , da Pogacar al campione in carica Simone ...Mai così ricca di campioni. La, 56ª edizione, organizzata da Rcs Sport/Gazzetta, scatta mercoledì da Lido di Camaiore con una frazione in linea per velocisti e si concluderà martedì a San Benedetto del Tronto ...Il Team Qhubeka ASSOS sarà guidato da Domenico Pozzovivo alla Tirreno-Adriatico. Ad affiancarlo Michael Gogl, Simon Clarke, Lukasz Wisniowski, Dimitri Claeys, Bert-Jan Lindeman ed Emil Vinjebo. "La ...PROFESSIONISTI \| 09/03/2021 \| 13:38. Seconda gara World Tour della stagione per l’Androni Giocattoli Sidermec che da domani sarà impegnata alla Tirreno-Adriatico. Alla corsa de ...