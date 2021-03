Serata in discoteca “anti Covid” con mille persone, lo strano test – VIDEO (Di martedì 9 marzo 2021) Chiuse praticamente da un anno, le discoteche stanno studiando un modo per poter ripartire, e riaprire, in sicurezza appena verrà permesso. Di recente un “esperimento” ha coinvolto più di mille… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 9 marzo 2021) Chiuse praticamente da un anno, le discoteche stanno studiando un modo per poter ripartire, e riaprire, in sicurezza appena verrà permesso. Di recente un “esperimento” ha coinvolto più di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

repubblica : Amsterdam, si balla in discoteca senza distanza. Ma è un esperimento scientifico sul Covid: Per studiare come il vi… - LorenzaBullo : RT @repubblica: Amsterdam, si balla in discoteca senza distanza. Ma è un esperimento scientifico sul Covid: Per studiare come il virus si t… - Yogaolic : RT @repubblica: Amsterdam, si balla in discoteca senza distanza. Ma è un esperimento scientifico sul Covid: Per studiare come il virus si t… - glfloris : RT @repubblica: Amsterdam, si balla in discoteca senza distanza. Ma è un esperimento scientifico sul Covid: Per studiare come il virus si t… - piperlastrega : RT @repubblica: Amsterdam, si balla in discoteca senza distanza. Ma è un esperimento scientifico sul Covid: Per studiare come il virus si t… -