Primo Appuntamento 5 | episodio 9 coppie e streaming gallery

(Di martedì 9 marzo 2021) Il nonodi2021, quinta edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato molti nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido troviamo ancora una volta il simpatico Flavio Montrucchio.2021:9 – 9 marzo Ad incontrarsi in questosono stati: Arianna e Luigi, lei estetista in cerca di un uomo un po’ geloso, lui siciliano, ex militare, palestratissimo e attento ...

sonoslc5a6 : RT @pelleimpura: Ripeto: al primo appuntamento solo crostate ai lamponi NO TARGHETTE COL PROPRIO NOME MA SEI STUPIDO? #primoappuntamento - JohannaGio : L’inno inglese e gli altri canti te li dovevi studiare dopo il primo appuntamento con Harry. #HarryMeghanTV8 - TatianaBenelli : Va bene la parità dei sessi. Ma un po’ di galanteria... Che smezzare un conto al primo appuntamento è davvero triste.. #primoappuntamento - CristianaEnne74 : @tatonissimo Se venisse a prendermi un tipo vestito così al primo appuntamento mi fingerei morta?? - violalaviola : Questa a primo appuntamento ha come minimo 8 piotte di tatuaggi sul corpo però le manca un dente. -

